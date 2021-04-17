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Лікарі зруйнували міф про корисність алкогольних напоїв: скорочують життя на десятки років

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 18:56
Лікарі зруйнували міф про корисність алкогольних напоїв: скорочують життя на десятки років Медики зруйнували популярний міф про алкоголь (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Медики зруйнували міф про те, що алкоголь у невеликих дозах може бути потенційно безпечним. Нове дослідження показало, що повна відмова від спиртних напоїв може продовжити життя на 28 років.

Про це йдеться в результатах дослідження, які провели шведські медики з Каролінського інституту. Про це повідомляє Lenta з посиланням на видання Express.

Фахівці інституту протягом 20 років спостерігали за здоров'ям залежних від алкоголю жителями Швеції, Данії та Фінляндії.

Виявилося, що рівень смертності серед людей, які регулярно вживали алкоголь, був набагато вище, ніж серед всіх інших. В середньому тривалість життя людини, яка вживала спиртне, скорочувалася на 28 років.

Алкогольні напої навіть у невеликих дозах негативно позначалися на здоров'ї внутрішніх органів, а також збільшували ризик виникнення онкологічних, когнітивних, еректильних і репродуктивних розладів.

Крім того, виявилося, що алкоголь не здатний вбивати нейрони в мозку людини, але може завдати шкоди відросткам і порушити зв'язок з окремими ділянками мозку.

Також алкоголь вимиває з організму вітамін В1, що потрібен для життєдіяльності клітин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені назвали саму головну небезпеку чаю і пояснили, в якому вигляді цей напій вживати категорично заборонено.

А також розповідали про те, що названі алкогольні напої, які можуть виявитися набагато корисніше, ніж пиво або коктейлі.

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