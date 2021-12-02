Лікарі розповіли про "здорову" їжу, яка може стати причиною розвитку серцевих захворювань

За словами системи охорони здоров'я Mercy Health, коли ви бачите їжу з етикеткою "знежирена" або "низький вміст жирів" то можете припустити, що вона корисна для вас, але швидше за все, така їжа може піддати вас ризику розвитку серцевих захворювань.

Справа в тому, що, коли виробники видаляють жир з продуктів, таких як заправки для салатів, вони додають в продукти більше натрію і цукру, щоб вони були смачними.

Вживання занадто великої кількості солі може підвищити кров'яний тиск і збільшити ризик серцевих захворювань.

Рекомендована добова доза солі для дорослих становить менше 6 грамів на день.

Національна служба охорони pдоров'я Англії заявляє, що yездорова дієта з високим вмістом жирів посилить затвердіння артерій і збільшить ризик серцевого нападу.

Ви повинні прагнути дотримуватися середземноморської дієти, що означає їсти більше хліба, фруктів, овочів і риби і менше м'яса.