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Лікарі розповіли, коли в Україні будуть вакцинувати дітей: але є одна умова

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П'ятниця 30 липня 2021 14:24
Лікарі розповіли, коли в Україні будуть вакцинувати дітей: але є одна умова Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні розпочнеться з наступного тижня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Щеплення від коронавірусу для дітей від 12 років можна буде зробити в Україні за рекомендацією лікаря або для виїзду за кордон. Вакцинацію запустять з наступного тижня.

Про це "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Кому буде доступна вакцинація

"Вакцинація дітей від 12 років доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", — розповів Кузін.

Головний санлікар повідомив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків. Щеплення не робитимуть усім бажаючим.

"Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити - основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком вона повинна прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", — додав Кузін.

Масової вакцинації дітей не буде

Відзначимо, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer. Також у МОЗ додали, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.

Як ми раніше писали, Україна готується до вакцинації дітей препаратом Pfizer.

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