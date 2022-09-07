Лікарі розповіли українцям про важку вірусну інфекцію, від якої врятує щеплення

Зазвичай епідемічний паротит у дітей проходить без наслідків. Однак бувають небезпечні ускладнення - запалення мозку або сенсоневральна глухота.

У наш час від цієї хвороби частіше страждають не діти, а підлітки і дорослі.



Симптоми і наслідки паротиту:

запалення яєчок;

запалення молочних залоз;

запалення мозкової оболонки;

запалення головного мозку;

запалення суглобів.

Профілактика паротиту

Єдиним захистом від хвороби є вакцинація. В Україні щеплення проти паротиту входить до Національний календар вакцинації, вона безкоштовна!



Щеплення проводять в дитячому віці трикомпонентною вакциною, яка захищає від кору, паротиту і краснухи.

Для довічного захисту потрібно дві дози вакцини: в 12 місяців і 6 років.

Що робити, якщо у вас немає цього щеплення

Якщо у вас або вашої дитини відсутнє щеплення проти паротиту, зверніться до свого лікаря - він допоможе провести вакцинацію.