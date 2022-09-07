Лікарі розповіли українцям про важку вірусну інфекцію, від якої врятує щеплення
Паротит або свинка - це вірусна інфекція, для якої характерно помітне і хворобливе набрякання привушних слинних залоз. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.
Про хворобу та її профілактику розповіли в Національній службі здоров'я.
Зазвичай епідемічний паротит у дітей проходить без наслідків. Однак бувають небезпечні ускладнення - запалення мозку або сенсоневральна глухота.
У наш час від цієї хвороби частіше страждають не діти, а підлітки і дорослі.
Симптоми і наслідки паротиту:
- запалення яєчок;
- запалення молочних залоз;
- запалення мозкової оболонки;
- запалення головного мозку;
- запалення суглобів.
Профілактика паротиту
Єдиним захистом від хвороби є вакцинація. В Україні щеплення проти паротиту входить до Національний календар вакцинації, вона безкоштовна!
Щеплення проводять в дитячому віці трикомпонентною вакциною, яка захищає від кору, паротиту і краснухи.
Для довічного захисту потрібно дві дози вакцини: в 12 місяців і 6 років.
Що робити, якщо у вас немає цього щеплення
Якщо у вас або вашої дитини відсутнє щеплення проти паротиту, зверніться до свого лікаря - він допоможе провести вакцинацію.
Як ми раніше писали, чи можна дитині після щеплення гуляти на вулиці і купатися.
Раніше ми писали, що МОЗ спростив вакцинацію дітей від 12 років.