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Лікарі розповіли українцям про важку вірусну інфекцію, від якої врятує щеплення

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Середа 07 вересня 2022 12:23
Лікарі розповіли українцям про важку вірусну інфекцію, від якої врятує щеплення Паротит у дорослих дуже важко переноситься (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Паротит або свинка - це вірусна інфекція, для якої характерно помітне і хворобливе набрякання привушних слинних залоз. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

Про хворобу та її профілактику розповіли в Національній службі здоров'я.

Зазвичай епідемічний паротит у дітей проходить без наслідків. Однак бувають небезпечні ускладнення - запалення мозку або сенсоневральна глухота.

У наш час від цієї хвороби частіше страждають не діти, а підлітки і дорослі.

Симптоми і наслідки паротиту:

  • запалення яєчок;
  • запалення молочних залоз;
  • запалення мозкової оболонки;
  • запалення головного мозку;
  • запалення суглобів.

Профілактика паротиту

Єдиним захистом від хвороби є вакцинація. В Україні щеплення проти паротиту входить до Національний календар вакцинації, вона безкоштовна!

Щеплення проводять в дитячому віці трикомпонентною вакциною, яка захищає від кору, паротиту і краснухи.

Для довічного захисту потрібно дві дози вакцини: в 12 місяців і 6 років.

Що робити, якщо у вас немає цього щеплення

Якщо у вас або вашої дитини відсутнє щеплення проти паротиту, зверніться до свого лікаря - він допоможе провести вакцинацію.

Як ми раніше писали, чи можна дитині після щеплення гуляти на вулиці і купатися.

Раніше ми писали, що МОЗ спростив вакцинацію дітей від 12 років.

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