Лікарі розповіли, скільки людей мають природний імунітет до коронавирусу

Скільки людей мають природний імунітет до коронавирусу (колаж: РБК-Україна)

Дослідники заявили, що близько 25% мають високий рівень Т-клітин, які розпізнають COVID-19

Вчені змінили свою думку щодо того, скільки людей насправді мають природний імунітет до коронавірусу. Повідомляється, що в результаті перенесення дуже схожих на коронавірус вірусів, у людей з'явилися специфічні Т-клітини, які розпізнають COVID-19 і допомагають як можна швидше впоратися із захворюванням. Вчені спиралися у своїх висновках на аналіз більше ніж трьох тисяч пацієнтів. Серед них наявність Т-клітин була виявлена у 25% заражених. Про це свідчать результати дослідження Public Health England, пише The Telegraph.

Як повідомляється, згідно з попереднім дослідженням, вчені дотримувалися думки, що специфічний природний імунітет до коронавірусу є тільки у 6% людей.

Особливістю такого "Т-імунітету" є те, що антитіла та інші частини імунної системи не можуть проникнути до вірусу, коли він вже інфікував організм. Ці Т-клітини допомагають організму розпізнавати інфіковані коронавірусом клітини, щоб їх знищити, захистити здорові та перешкоджати реплікації інфекційних агентів.

За оцінкою експертів Кембриджського університету, 7,37 мільйона людей вже заразилися коронавірусом, і відповідно будуть мати набутий імунітет. Попри це, дослідження Public Health England доводить, що відсоток людей, які мають імунітет, насправді може бути вище і дорівнювати 14 мільйонам людей або навіть більше.

Проаналізувавши механізм знищення коронавірусної інфекції антитілами та Т-клітинами, вчені прийшли до висновку, що "Т-імунітет" діє вже в процесі захворювання, в той час, як антитіла допомагають не допустити розвитку хвороби на ранніх етапах. При цьому вчені відзначають, що після перенесення схожих хвороб і придбання Т-клітинного імунітету, жоден зі спостережуваних не заразився коронавірусною інфекцією. Висновком медиків є те, що за імунітет проти коронавіруса відповідають безпосередньо Т-клітини.

Вчені відзначили, що лише половина з тих, у кого був високий показник Т-клітин, мали ідентифіковані антитіла проти COVID-19, з чого учені роблять висновки, що один вид імунітету може існувати без іншого.

Крім того, вчені припустили, що антитіла дуже швидко зникають з організму після одужання від коронавіруса, тоді як Т-клітини діють в організмі довше.

Нагадаємо, що в Україні збільшується кількість заражених коронавірусом, що потребують госпіталізації.

Також повідомлялося, що вчені назвали час і умову для того, щоб коронавірус пішов на спад.

Раніше в МОЗ запевнили, що ситуація з числом ліжок для заражених коронавірусом в країні контрольована. У міністерства є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19.