Лікарі розповіли, як перемогти кашель у дитини: ліки не допоможуть

Найважливіше правило - це ніяких сиропів і таблеток від кашлю.

"Про те, що малюкам не можна давати сиропи від кашлю, ми вже говорили. Як же допомогти дитині? Відповідь точно не сподобається багатьом, особливо тим, для кого поняття доказова медицина - це модний тренд, а не науково обґрунтований сучасний підхід", - сказано в повідомленні медиків.

Ніяким ліками ви дитині не допоможете, а ось щоб дійсно полегшити стан, потрібно неабияк попрацювати, додають лікарі.

Що робити при кашлі дитини

Придбати гігрометр/термометр.

Налагодити в кімнаті постійну температуру 19-20° і вологість 60-65%;

Змотати і віддати бабусям в село всі килими, м'які іграшки;

Купити або витягти з комори швабру і ганчірку;

Користуватися речами з попереднього пункту двічі на день;

Для миття використовувати тільки чисту воду без миючих засобів;

Не забувати протирати пил.

Головні поради

Бігайте за дитиною і пропонуємо їй пити: багато, теплого, смачного, взагалі без різниці чого, головне, щоб це було часто - по кілька ковтків кожні 15-30 хвилин.

Одягатися і йти гуляти, надовго (коли стан дитини дозволяє) бажано в парк, до річки і не треба тягнути малюка додому, як тільки він кашлянув у дворі - свіже прохолодне повітря знімає набряк дихальних шляхів, покращує їх вентиляцію, мокроті легше вийти.

Не забувайте про туалет носа фізіологічним розчином при необхідності.

Відзначимо, що лікування кашлю при бронхіті (без обструкції) нічим не відрізняється від таких же дій при ГРВІ.