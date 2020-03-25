Лікарі розповіли, коли коронавірус перестане бути небезпечним

Коронавірус в Україні перестане бути небезпечним і перетвориться на сезонну вірусну інфекцію. Таке припущення зробила вірусолог і доктор наук Алла Мироненко.

Поки ж епідемія коронавірусної інфекції лише набирає обертів в нашій країні, впевнені експерти від медицини. На цей час в країні 113 хворих, 4 випадки летальні, 1 людина (перший пацієнт з COVID-19) - видужала.

За словами Алли Мироненко, те що SARS-CoV-2 викликає гострий перебіг хвороби, це біологічний закон, пише НВ.

"Це біологічний закон. Збудник, все одно - вірусний або невірусний, якщо він новий, завжди викликає гострий перебіг хвороби", - каже вірусолог.

Далі взаємодія патогена з людиною відбувається за двома сценаріями:

У першому випадку - вірус, заразивши велику кількість людей, стає більш адаптованим до організму і вже не викликає таких важких форм.

У другому - він зникає, оскільки жертви вірусу через гострий перебіг просто не встигають його поширити.

Алла Мироненко припускає, що COVID-19 піде за першим сценарієм.

"Якщо так, то, мутувавши в легкі форми, він закріпиться в популяції і набуде, наприклад, сезонного характеру", - вважає медик.

Нагадаємо, що в Україні через боротьбу з коронавірусом посилили обмежувальні заходи. Карантин у країні продовжили на 30 днів, режим надзвичайної ситуації запровадили по всій країні.