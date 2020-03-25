Лікарі розповіли, коли коронавірус перестане бути небезпечним

Коронавірус в Україні може стати однією з багатьох сезонних ГРВІ
Коронавірус в Україні перестане бути небезпечним і перетвориться на сезонну вірусну інфекцію. Таке припущення зробила вірусолог і доктор наук Алла Мироненко.
Поки ж епідемія коронавірусної інфекції лише набирає обертів в нашій країні, впевнені експерти від медицини. На цей час в країні 113 хворих, 4 випадки летальні, 1 людина (перший пацієнт з COVID-19) - видужала.
За словами Алли Мироненко, те що SARS-CoV-2 викликає гострий перебіг хвороби, це біологічний закон, пише НВ.
"Це біологічний закон. Збудник, все одно - вірусний або невірусний, якщо він новий, завжди викликає гострий перебіг хвороби", - каже вірусолог.
Далі взаємодія патогена з людиною відбувається за двома сценаріями:
Алла Мироненко припускає, що COVID-19 піде за першим сценарієм.
"Якщо так, то, мутувавши в легкі форми, він закріпиться в популяції і набуде, наприклад, сезонного характеру", - вважає медик.
Нагадаємо, що в Україні через боротьбу з коронавірусом посилили обмежувальні заходи. Карантин у країні продовжили на 30 днів, режим надзвичайної ситуації запровадили по всій країні.