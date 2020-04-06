Лікарі розповіли, для кого коронавірус найбільш небезпечний

Коронавірус несе найбільшу небезпеку для вагітних. Про це розповів вірусолог, доктор медичних наук Віктор Зуєв.

За його словами, вагітних жінок лікувати дуже важко, не те що дітей і старих. Тому експерт закликав всіляко берегти майбутніх мам від інфекційних захворювань.

"Ми знаємо, чим закінчується грип у вагітних, вірніше, у потомства, яке вони народжують. Нерідко розвивається повільна форма грипозної інфекції, яка може призвести до тяжких ускладнень", - зазначив вірусолог.

Додамо, раніше лікарі з'ясували, що коронавірус COVID-19 може передаватися від вагітної жінки її дитині. При цьому важкий перебіг коронавіруса у новонароджених дітей спостерігається вкрай рідко. Це можливо лише в тому випадку, якщо вірус поєднується з респіраторно-синтициальною інфекцією - її медики визнають причиною важких бронхіолітів з дихальною недостатністю.

Нагадаємо, з понеділка, 6 квітня, в Україні посилили правила карантину, згідно з якими, по вулиці не можна пересуватися групами більше, ніж по дві людини, а також обов'язковий масковий режим.

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