Лікарі розповіли, без яких засобів маска не захистить від коронавіруса

Коронавірус COVID-19 у світі діагностували у понад 1,8 мільйона осіб. У більшості країн запроваджено посилений карантин - у тому числі і обов'язковий "масковий режим". Нещодавно лікарі з Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, без яких засобів маска не має сили при протистоянні COVID-19.

Так, за словами представника ВООЗ Меліти Вуйнович, найкращим засобом захисту від коронавіруса є фізична дистанція. Саме дистанціювання захищає людину краще ніж маска.

На думку фахівця, використання масок не допоможе, якщо ігнорувати інші методи захисту.

"Якщо здорова людина не знаходиться в одному приміщенні з хворим, то маска їй не потрібна. Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більш захищає від зараження, ніж маска", - сказала Вуйнович в ефірі одного з каналів.

Медик каже, що маска не спроможна повністю захистити людину. Навіть при її використанні можна захворіти, якщо не мити руки і не дотримуватися дистанції. Лікар вважає, що часто людина, одягаючи маску, відчуває оманливий захист і ігнорує інші правила.

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