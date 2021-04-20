Лікарі розповіли, які хвороби можна "прочитати" на обличчі

Лікарі розповіли про хвороби, які можна "прочитати" на обличчі. Медики вважають, що зовнішній вигляд людини може красномовно відображати стан здоров'я і попереджати про можливі ускладнення.
Про це пише lenta.ua.
Якщо кінчик носа і носогубний трикутник мають виражений синій відтінок, це може свідчити про проблеми з серцем. Лікарі радять звернути увагу на такі зміни, які можуть свідчити про розвиток серцевої недостатності.
Якщо шкіра на обличчі має виразний жовтуватий відтінок, це може свідчити про серйозні проблеми з печінкою або жовчним міхуром. Також жовтизна говорить про падіння рівня гемоглобіну.
Такі зміни в очах можуть розповісти про захворювання щитовидної залози. Про це ж свідчить піт, який виступає на лобі через підвищену тривожність.
Такі зміни пропорцій можуть говорити про акромегалію або гігантизм. Акромегалія виникає зазвичай після завершення росту організму, розвивається поступово, триває багато років.
Лікарі додали, що по очах може бути видно, чи є відкладення заліза, холестеринові бляшки. А на язику відображаються проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Раніше дерматологи розповіли також, яку річ треба прибрати з ванної кімнати, щоб поліпшити стан шкіри і уникнути хвороб.
Також лікарі-онкологи перерахували ранні ознаки раку шкіри, які вкрай важливо вчасно помітити.