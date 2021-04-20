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Лікарі розповіли, які хвороби можна "прочитати" на обличчі

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 11:25
Лікарі розповіли, які хвороби можна "прочитати" на обличчі Фото: Які хвороби можна визначити по обличчю
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про хвороби, які можна "прочитати" на обличчі. Медики вважають, що зовнішній вигляд людини може красномовно відображати стан здоров'я і попереджати про можливі ускладнення.

Про це пише lenta.ua.

Виражений синій кінчик носа або носогубного трикутника

Якщо кінчик носа і носогубний трикутник мають виражений синій відтінок, це може свідчити про проблеми з серцем. Лікарі радять звернути увагу на такі зміни, які можуть свідчити про розвиток серцевої недостатності.

Жовта шкіра

Якщо шкіра на обличчі має виразний жовтуватий відтінок, це може свідчити про серйозні проблеми з печінкою або жовчним міхуром. Також жовтизна говорить про падіння рівня гемоглобіну.

Очі витрішкуваті, часто спітнілий лоб

Такі зміни в очах можуть розповісти про захворювання щитовидної залози. Про це ж свідчить піт, який виступає на лобі через підвищену тривожність.

Великі вуха або щелепа

Такі зміни пропорцій можуть говорити про акромегалію або гігантизм. Акромегалія виникає зазвичай після завершення росту організму, розвивається поступово, триває багато років.

Лікарі додали, що по очах може бути видно, чи є відкладення заліза, холестеринові бляшки. А на язику відображаються проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Раніше дерматологи розповіли також, яку річ треба прибрати з ванної кімнати, щоб поліпшити стан шкіри і уникнути хвороб.

Також лікарі-онкологи перерахували ранні ознаки раку шкіри, які вкрай важливо вчасно помітити.

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