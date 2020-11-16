Лікарі розповіли, як позбутися небезпечного наслідки COVID-19

Коронавірусна інфекція істотно б'є по організму й нерідко призводить до критичних станів. Хворі відчувають загострення хронічних захворювань, а також переживають певні зміни в організмі, викликані боротьбою з зовнішнім агентом. Так чи інакше, в більшості випадків страждають легені, які згодом відновити не так просто. Прискорити відновлення легенів після перенесеного COVID-19 допоможуть різні техніки, пояснюють лікарі.

Лікар вважає, що хороші результати для реабілітації можуть дати спеціальна дихальна гімнастика, а також тренажери. Про це медик алерголог-імунолог Паршина Євгенія розповіла "Аргументам і Фактам".

Гімнастику можна виконувати самостійно в положенні лежачи й сидячи або в медичному центрі під наглядом фахівця. Вправи треба робити кілька разів на день. Один з варіантів — гімнастика Олександри Стрельникової. Для лікування дихальної недостатності та зниження вірусного навантаження ефективні інгаляції термічним геліоксом в умовах клініки. При цьому для того, щоб побачити результати, необхідний час.

"Зміни на стадії розсмоктування осередку запалення якийсь тривалий період зберігаються на стадії легеневого фіброзу. Він проходить не так швидко — може бути зворотний розвиток від пів року до двох років", — зазначає лікар-пульмунолог Олександр Карабіненко.

Лікарі попереджають, що повернутися до повноцінної роботи, особливо якщо вона пов'язана з важкими фізичними навантаженнями, буде складно до повного одужання.

Раніше лікар назвав чотири симптому того, що ви перехворіли на коронавірус. Відрізнити хворобу від інших можна за "пост-симптомами", наголошує медик.

До цього лікар-отоларинголог розповів, що втрата нюху при коронавірусі свідчить про те, що швидше за все COVID-19 пройде в легкій формі.