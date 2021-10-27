Лікарі розповіли, чи дійсно Pfizer провокує жіноче безпліддя
Препарат для вакцинації від коронавірусу виробництва компанії Pfizer BioNTech може провокувати жіноче безпліддя. Таким фактом нерідко оперують антивакцинатори і прихильники різних "теорій змов". Однак медики говорять - це твердження не має жодного підґрунтя.
Про це розповіли на офіційному сайті Закарпатської обласної державної адміністрації, посилаючись дані МОЗ.
За інформацією МОЗ, у світі не зареєстровано жодного випадку безпліддя, яке виникло внаслідок вакцинації проти COVID-19.
При цьому у відомстві додали, що через брак досліджень у цій групі Всесвітня організація охорони здоров'я все ж не рекомендує вакцинацію вагітних жінок.
Що відомо про вакцинацію вагітних від коронавірусу в Україні?
Згідно з останньою рекомендацією МОЗ, вагітним рекомендовано вакцинуватися проти COVID-19, особливо якщо вони у групі ризику щодо ускладнень внаслідок хвороби.
В МОЗ раніше заявили, що для вакцинації під час вагітності нема жодних протипоказань.
"На сьогоднішній день є достатньо досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані від COVID-19, не було виявлено будь-яких негативних наслідків. В Україні зараз схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних", - заявив від імені МОЗ лікар-імунолог Федір Лапій.
Трохи раніше в міністерстві також розповіли, що в Україні є тільки один препарат, який дозволений вагітним. Це мРНК-вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Інші поширені міфи про вакцинацію і репродуктивні функції
Медики також додали, що вакцинація від коронавірусу не може спровокувати імпотенцію. А от вірус - навпаки - може стати причиною еректильної дисфункції.
Порушити менструальний цикл щеплення від коронавірусу також не може. А от стрес через пандемію і страхи пов'язані з ситуацією у світі - можуть.
Раніше в МОЗ розповіли, чи варто вакцинуватися від коронавірусу людям, що схильні до алергії.