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Лікарі розповіли, чи дійсно Pfizer провокує жіноче безпліддя

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Середа 27 жовтня 2021 16:01
Лікарі розповіли, чи дійсно Pfizer провокує жіноче безпліддя Колаж РБК-Україна: Чи провокує вакцина Pfizer жіноче безпліддя
Автор: Світлана Мащенко

Препарат для вакцинації від коронавірусу виробництва компанії Pfizer BioNTech може провокувати жіноче безпліддя. Таким фактом нерідко оперують антивакцинатори і прихильники різних "теорій змов". Однак медики говорять - це твердження не має жодного підґрунтя.

Про це розповіли на офіційному сайті Закарпатської обласної державної адміністрації, посилаючись дані МОЗ.

За інформацією МОЗ, у світі не зареєстровано жодного випадку безпліддя, яке виникло внаслідок вакцинації проти COVID-19.

При цьому у відомстві додали, що через брак досліджень у цій групі Всесвітня організація охорони здоров'я все ж не рекомендує вакцинацію вагітних жінок.

Лікарі розповіли, чи дійсно Pfizer провокує жіноче безпліддя

Що відомо про вакцинацію вагітних від коронавірусу в Україні?

Згідно з останньою рекомендацією МОЗ, вагітним рекомендовано вакцинуватися проти COVID-19, особливо якщо вони у групі ризику щодо ускладнень внаслідок хвороби.

В МОЗ раніше заявили, що для вакцинації під час вагітності нема жодних протипоказань.

"На сьогоднішній день є достатньо досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані від COVID-19, не було виявлено будь-яких негативних наслідків. В Україні зараз схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних", - заявив від імені МОЗ лікар-імунолог Федір Лапій.

Трохи раніше в міністерстві також розповіли, що в Україні є тільки один препарат, який дозволений вагітним. Це мРНК-вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Інші поширені міфи про вакцинацію і репродуктивні функції

Медики також додали, що вакцинація від коронавірусу не може спровокувати імпотенцію. А от вірус - навпаки - може стати причиною еректильної дисфункції.

Порушити менструальний цикл щеплення від коронавірусу також не може. А от стрес через пандемію і страхи пов'язані з ситуацією у світі - можуть.

Раніше в МОЗ розповіли, чи варто вакцинуватися від коронавірусу людям, що схильні до алергії.

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