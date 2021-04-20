Лікарі розповіли, через скільки можна повторно підчепити COVID-19: рекордно швидкий термін

Він уточнив, що рекордно швидке повторне захворювання було зафіксовано у поодиноких випадках.

"Ми запитали у епідеміологів, який період між першим і другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були поодинокі відповіді, що це було півтора місяця", – повідомив Родина.

Зазначається, що Центр Громадського здоров'я розробив проєкт наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. У проєкті документа, який уже направлений до Міністерства охорони здоров'я, установа прописала визначення повторного випадку зараження, що дасть змогу налагодити отримання інформації про такі випадки.

Зараз в Україні зафіксовано більше тисячі повторних заражень коронавірусом.

До речі, Оксфордський університет оголосив про початок дослідження, в рамках якого, людей, які вже перехворіли на COVID-19 (добровольців) заново заразять вірусом SARS-CoV-2. Експеримент проводиться для вивчення реакції імунної системи людини на повторне проникнення патогену в організм.