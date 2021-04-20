Лікарі розповіли, через скільки можна повторно підчепити COVID-19: рекордно швидкий термін

Повторне захворювання коронавірусом в середньому фіксується після 3-4 місяців після першого випадку. Але зафіксовані випадки, коли повторно інфекція фіксувалася через півтора місяці після першого одужання.
Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина "Укрінформу".
Він уточнив, що рекордно швидке повторне захворювання було зафіксовано у поодиноких випадках.
"Ми запитали у епідеміологів, який період між першим і другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були поодинокі відповіді, що це було півтора місяця", – повідомив Родина.
Зазначається, що Центр Громадського здоров'я розробив проєкт наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. У проєкті документа, який уже направлений до Міністерства охорони здоров'я, установа прописала визначення повторного випадку зараження, що дасть змогу налагодити отримання інформації про такі випадки.
Зараз в Україні зафіксовано більше тисячі повторних заражень коронавірусом.
До речі, Оксфордський університет оголосив про початок дослідження, в рамках якого, людей, які вже перехворіли на COVID-19 (добровольців) заново заразять вірусом SARS-CoV-2. Експеримент проводиться для вивчення реакції імунної системи людини на повторне проникнення патогену в організм.
Як ми писали раніше, в Харкові чоловік вже чотири рази з початку пандемії переніс коронавірус. Лікар розповів, у яких випадках таке можливо.