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Лікарі розповіли, як швидко відновити нюх при коронавірусі

Автор: Людмила Жукова

Втрата нюху при коронавірусі - симптом, який дуже часто зустрічається у пацієнтів.

Отоларинголог Абдулло Ходжаєв розповів одному, як швидше повернути нюх.

Медик рекомендує відновити доступ повітря до нервових закінчень, які знаходяться в носі. Для цього потрібно промивати ніс сольовими розчинами й зволожувати повітря в кімнаті.

"Для цього потрібно використовувати судинозвужувальні препарати, краплі, регулярно зрошувати порожнину носа, можна самому приготувати розчин з морською сіллю. Забезпечити вологість повітря в приміщенні", - розповів Ходжаєв.

Також лікар зазначає, що відновити нервові клітини допоможе вживання вітамінів групи B. їх потрібно приймати всередину. Також слід правильно харчуватися, пити воду в достатній кількості, виключити нікотин і алкоголь.

До речі, коронавірус може токсично діяти на самі рецептори. Так, тривалий набряк може викликати деградацію рецепторів і нервової тканини. У деяких пацієнтів нюх повертається через півроку.

"В якості лікування тут варто проводити "туалет порожнини носа" - обробка носа сольовими розчинами, гігієна. Другий момент-застосування препаратів, які називаються "топічні стероїди" - гормони, завдання яких - залишатися в порожнині носа. Вони не всмоктуються в кров, не викликають звикання і в цілому годяться для цілорічного прийому. Вони знімають набряк і покращують доступ до рецепторів", - зазначив медик.

Як ми раніше писали, лікар розкрив особливості спотворення і втрату нюху при COVID-19.

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