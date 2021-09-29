Лікарі розповіли, коли біль у горлі - симптом смертельно небезпечної хвороби

Пройти обстеження рекомендується, якщо біль в горлі тривала, і до неї приєднуються такі симптоми, як труднощі з ковтанням, біль у вухах.

При цьому прямого зв'язку між раком гортані і болем в горлі немає, говорить доктор Вейлін Ву з організації Cancer Research UK. Тобто сам по собі симптом не сигналізує про онкологію. Є ще ряд інших факторів.

У Британії пацієнти зі стійкою хрипотою або опухлою шиєю отримують додаткову рекомендацію перевіритися на онкологію. Особливо це стосується літніх людей.

"Головне значення дослідження полягає в тому, що ми виявили, що хрипота є важливим симптомом раку гортані, але ризик розвитку раку гортані значно збільшується, коли вона поєднується з постійним болем в горлі", - говорить доктор Елізабет Шепард, один з авторів дослідження, проведеного в Ексетерському університеті.

Що важливо знати про рак гортані