Лікарі перерізали судину: смерть молодої дружини екс-глави МОЗ обростає скандалом

Анастасія Островська, молода дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, померла після ускладнень рядової операції. З'ясувалося, що жінка ще місяць мучилася після хірургічного втручання.

35-річна Островська лягла на нескладну планову операцію з видалення каменів з жовчного міхура. Все повинно було закінчитися через 40 хвилин, але операція тривала 5 годин, пише Obozrevatel.

Більш того, операцію проводили лапароскопічним способом, тобто без великого розрізу на черевній порожнині. Але в якийсь момент лікарі помилково перерізали судину, яка забезпечувала кровопостачанням печінку.

Анастасію після декількох годин вдалося стабілізувати. Після чого жінка проходила реабілітацію. Але тут почалися проблеми з дренажами, через що знадобилася ще одна операція.

Анастасія Островська (фото: facebook/Anastasiia_Ostrovska)

Ще через тиждень Настя знову потрапила на хірургічний стіл, а ще через день провели четверту операцію. Після чого дівчину ввели у наркотичний сон, але спроби лікарів були вже марні. Увечері 8 листопада Анастасія Островська померла.

Пізніше також з'ясувалося, що директор медустанови є другом сім'ї Квіташвілі. Поки що невідомо, чи будуть вони робити які-небудь дії, щоб покарати лікарів і клініку, де проводилася операція.

Олександр Квіташвілі очолював МОЗ в 2014-2016 роках.

Нагадаємо, що про смерть жінки стало відомо з соціальних мереж. Операцію нібито проводили в клініці "Борис". Але там поки не спростовують і не підтверджують цю інформацію.

Раніше ми писали, що від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра Борис Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених, де рятував недоношених дітей з критично низькою вагою.