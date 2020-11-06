Лікарі перерахували шість ключових ознак безсимптомної пневмонії

Лікарі розповіли про шість ознак безсимптомної пневмонії. Фахівці рекомендують прислухатися до свого організму, щоб вчасно розпізнати потенційну небезпеку.

Така пневмонія може бути спровокована вірусною інфекцією, в тому числі і коронавірусом, пише інформагентство АСС.

Лікарі кажуть, якщо ви помітили хоча б половину з названих симптомів, зверніться до лікаря за консультацією.

Мокрий кашель. Зазвичай ця ознака є механізмом захисту від атаки вірусу. Адже виділення мокротиння допомагає впоратися з хворобою. Але якщо кашель не припиняється, не дає відчуття полегшення, це може бути ознакою пневмонії.

Прискорення серцевого ритму. Такі неполадки в організмі без причини не виникають. Виміряйте пульс, якщо нарахуєте більше 100 ударів на хвилину, варто проконсультуватися з лікарем. Можливо, у вас починається пневмонія.

Біль у грудях. Це може говорити про можливий початок запалення дихальних органів. Коли інфекція атакує легені, ви можете відчувати біль у грудях. Часто це буває під час нападу кашлю, або після нього. Якщо біль виникає часто і не проходить, зверніться за допомогою до медиків.

Температура. Теж частий симптом пневмонії. Не варто ігнорувати цю ознаку і намагатися її усунути, краще зв'язатися з фахівцями та отримати медичну допомогу.

Проблеми з диханням. Це один з ключових ознак пневмонії. Не пропустіть цей момент, адже задишка і утруднення дихання може призвести до того, що легені не зможуть виробляти достатньо кисню і наступить втрата свідомості.

Мокротиння з кров'ю. Це найбільш небезпечний і тривожний симптом. Якщо при кашлі ви помітили, що мокрота має червоний і рожевий відтінок, то це означає, що вірус дістався до легень і вам необхідна термінова медична допомога.

При проблемах із диханням, підвищеній температурі, кашлі з мокротою обов'язково зв'яжіться з фахівцем.

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