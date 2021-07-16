Лікарі перерахували найтривожніші ознаки "побочок" від вакцинації: терміново до лікаря!

Лікарі розповіли про ймовірні побічні реакції при вакцинації від коронавірусу. Деякі з них, як почервоніння і набряк, швидко минають і не мають викликати занепокоєння. Проте іноді варто негайно звертатися за допомогою фахівців.
Про це повідомляє МОЗ.
У МОЗ кажуть, що такі "побічки" минають швидко, але за своїм станом варто стежити, і в разі погіршення звертатися до лікаря.
Лікарі кажуть, що при щепленні, рідко, але може бути алергічна реакція. Зазвичай, вона виникає одразу, тому медики просять зачекати 15-30 хвилин. Аби в разі чого надати допомогу.
Лікарі зазначають, що такі прояви можуть бути ознаками іншої хвороби, яка з вакцинацією співпала в часі. Ось ці симптоми:
Нагадаємо, що в Україні дві дози вакцини отримало вже понад 1,3 мільйона осіб.
Раніше український лікар-імунолог також назвав вакцину, яка захищає від коронавірусу найкраще.
Також вчені назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, тих, хто отримав одну дозу і нещеплених.