RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лікарі перерахували найтривожніші ознаки "побочок" від вакцинації: терміново до лікаря!

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про ймовірні побічні реакції при вакцинації від коронавірусу. Деякі з них, як почервоніння і набряк, швидко минають і не мають викликати занепокоєння. Проте іноді варто негайно звертатися за допомогою фахівців.

Про це повідомляє МОЗ.

Реакції на щеплення, які зазвичай минають за кілька днів:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
  • лихоманка чи озноб,
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
  • збільшення лімфатичних вузлів,
  • нудота,
  • швидка втомлюваність,
  • безсоння,
  • запаморочення.

У МОЗ кажуть, що такі "побічки" минають швидко, але за своїм станом варто стежити, і в разі погіршення звертатися до лікаря.

Чого в жодному разі робити не можна, так це:

  • збивати невисоку температуру,
  • лікуватися антибіотиками самостійно.

Може виникнути алергія

Лікарі кажуть, що при щепленні, рідко, але може бути алергічна реакція. Зазвичай, вона виникає одразу, тому медики просять зачекати 15-30 хвилин. Аби в разі чого надати допомогу.

Небезпечні стани, при яких треба термінова допомога:

Лікарі зазначають, що такі прояви можуть бути ознаками іншої хвороби, яка з вакцинацією співпала в часі. Ось ці симптоми:

  • судоми,
  • втрата свідомості,
  • блювання,
  • висип на тілі,
  • сильний біль,
  • температура понад 38,
  • сплутаність мови.

Нагадаємо, що в Україні дві дози вакцини отримало вже понад 1,3 мільйона осіб.

Раніше український лікар-імунолог також назвав вакцину, яка захищає від коронавірусу найкраще.

Також вчені назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, тих, хто отримав одну дозу і нещеплених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація