Лікарі перерахували хвороби, при яких не можна купатися в морі

Перед поїздкою на море слід проконсультуватися з лікарем людям, з такими хворобами, як онкологія, аутоімунні хвороби, серцево-судинні, інші важкі патології, пише yellmed.

Цистит

Лікарі кажуть, що якщо ви хоч раз перехворіли на цистит, морська вода може викликати роздратування і спровокувати рецидив. Адже хвороба викликається не переохолодженням, як думає багато хто, а шкідливими мікроорганізмами, які можуть активізуватися при подразненні слизової.

Молочниця

Якщо у вас кандидоз, його краще пролікувати перед поїздкою в море. Так як при молочниці купання в солоній морській воді може викликати роздратування і погіршити ситуацію.

Дерматологічні недуги

При шкірних захворюваннях морська вода також є подразником. Особливо, якщо ви страждаєте екземою, атопічним дерматитом і у вас зараз загострення. Уникати солоної води потрібно також людям, що страждають частими рецидивами герпесу.

Пієлонефрит

При такому захворюванні запальний процес в сечостатевій системі доходить до нирок. Якщо у вас хронічний пієлонефрит в стадії загострення, солоної морської води краще уникати.

Проблеми з вухами

Купання в морі протипоказано людям, у яких регулярно з'являються сірчані пробки. Якщо в вуха потрапить солона вода, вони можуть набрякнути і спровокувати дискомфортні прояви. А людям з поганою прохідністю слухової труби заборонено пірнати, так як може пошкодитися слухова перетинка.