"Лікарі падають": інфекціоніст побачила в COVID-19 ознаки страшної пандемії Середньовіччя

В Україні, як і в усьому світі, через надмірну кількість хворих для боротьби з COVID-19 катастрофічно не вистачає медиків. Сама ж форма коронавірусу стала значно тяжчою, а сам процес хвороби - довшим. Тому введення жорстких обмежень з 8 до 24 січня дасть змогу медичним закладам відновитися і обзавестися додатковим потрібним обладнанням.

Як заявила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", січневі обмеження в Україні зменшать швидкість поширення коронавірусу, але потім статистика знову може підвищитися. Як приклад, експерт порівняла ситуацію з пандемією чуми, жертвами якої стали десятки мільйонів людей.

"Я завжди за роз'єднувальні заходи. Тому що це завжди призводить до зниження захворюваності. Нічого не змінилось з доби Середньовіччя. Як тоді була чума - всі сиділи по домівках, ні з ким не контактували, щоб не заразитися - так і тут. Роз'єднання зіб'є захворюваність, але інша справа, що потім вона знову підвищиться. Але, трохи відпочине система. Може трохи встигнуть провести додатковий кисень, закупити ліки. Розумієте, так вийшло, що ця проблема швидко виникла і вимагає швидких рішень, все нове", – сказала Ольга Голубовська.

Також інфекціоніст заявила, що тривалість коронавірусу змінилася і пацієнти подекуди перебувають у лікарні упродовж двох-трьох місяців, а важкі хворі взагалі потребують інтенсивної терапії місяць. Загалом, Голубовська наголосила, що боротьба з коронавірусом потребує величезного ресурсу як лікарського, технічного.

"Лікарі падають, реально... Це ж захворювання дуже важке, дуже довге. Я завжди була проти, коли його з грипом пов'язували", – підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, Ольга Голубовська попередила про новий можливий спалах епідемії коронавірусу в Україні наприкінці цієї зими.

Раніше повідомлялося, що лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розкрила, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

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А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

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Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

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Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

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