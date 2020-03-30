Лікарі відправили гуляти: одесит розповів, як перехворів коронавірусом

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні й станом на 30 березня в країні зареєстровано 480 осіб з COVID-2019. Найбільше хворих у Києві, Київській області, Івано-Франківській і Тернопільській областях. В Одесі на цей момент зареєстровано 8 випадків.

Як розповів одесит Максим Головін у коментарі для "112 каналу", результати його тесту на COVID-2019 прийшли вже тоді, коли він пішов на поправку. Він звернувся до лікарів відразу, як відчув нездужання, але медики не сильно турбувалися тим, що пацієнт може бути заразним.

13 березня Максим Головін повернувся з США і буквально одразу в нього з'явились перші симптоми коронавірусу: біль у грудях, дихати стало важко, температура стрибнула до 38,3. Він звернувся в приватну клініку, але там лікарі відразу, як почули його кашель, відправили його в державну інфекційну лікарню.

Там Головіну діагностували пневмонію і зробили експрес-тест на коронавірус, який виявився негативним.

"Коли я приїхав в інфекційну лікарню, то був розчарований, що лікарі не хотіли надягати свої костюми. Вони сказали, що, уявіть собі, якщо ми будемо надягати під кожного пацієнта, який вважає, що у нього коронавірус, костюми... Але на наступний ранок, коли я прибув до них здавати тест, вони вже були в костюмах. Взагалі ставлення лікарів, коли я ходив, було не дуже. Занепокоєння не було", - розповів одесит і додав, що йому призначили лікування від пневмонії та відправили додому.

Протягом тижня він лікувався вдома в самоізоляції, а його результат на коронавірус з лабораторії прийшов лише 25 березня.

"Мені в лікарні сказали, що я можу йти "гуляти". А коли, через тиждень прийшли результати з київської лабораторії, тесту ПЛР, тоді його і діагностували. І виходить, що до того моменту, коли його діагностували, я вже майже одужав", - повідомив Головін.

Йому після того, як тести прийшли, ніхто навіть не подзвонив. За станом пацієнта з коронавірусом ніхто не спостерігає – Головін лікується вдома самостійно, приймає ліки проти пневмонії та нежиті. Як розповів одесит, через два тижні після зараження, у нього спостерігається ще невелика ломка в кінцівках, кашель і сонливість – спить по 16-18 годин на добу. Температури у нього немає, але він поки що перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кличко вилаяв киян за порушення правил карантину.