Лікарі спростували популярний міф про смерть від коронавірусу: страшна цифра

Ізраїльський лікар спростував найголовніший міф про коронавірус. Медик Борис Бриль розповів, чому смертність COVID-19 не можна порівнювати з летальними випадками інших захворювань, наприклад онкологією.

Бриль повідомив, що порівнювати просто нерозумно. Про це пише "Обозреватель". Медик зазначив, що на цю мить від коронавірусу помер в світі вже один мільйон осіб, а це набагато більше, ніж від грипу. Лікар сказав, що дуже нерозумно заявляти про те, що смертність від раку та СНІДу набагато вище, ніж від COVID-19.

"Просто подивіться, що при респіраторному захворюванні смертність 1-2%. Це не рак, це не інфаркт, вони не сезонні і не передаються через дихання! Це реально страшна цифра, до людей не доходить!", - сказав Борис Бриль.

Нещодавно медик відвідував Україну і був шокований від того, що люди ігнорують карантинні правила не дотримуються соціальної дистанції і не носять маски на обличчі. У зв'язку з цим Борис Бриль вважає, що незабаром в нашій країні сильно збільшиться захворюваність COVID-19.

"Тому я думаю, що велике зростання буде вже найближчим часом, до кінця жовтня", – додав медик.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд - 4027 нових випадків захворювань коронавірусом.

Як ми писали раніше, медик спрогнозувала закриття шкіл в Україні. Вона вважає, що вони закриються в листопаді.