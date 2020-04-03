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Лікарі описали симптоми COVID-19 по днях: коли потрібно терміново в лікарню

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 17:38
Лікарі описали симптоми COVID-19 по днях: коли потрібно терміново в лікарню
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус часто проявляється симптомами, типовими лише для COVID-19

Коронавірус COVID-19 вже виявили у понад 1 мільйона людей у всьому світі, 55 тисяч з них - померли. Медики докладно розповіли, як симптоми зараження вірусом SARS-CoV-2 проявляються по днях і в яких випадках потрібна госпіталізація.

Нагадаємо, що в Україні на 3 квітня коронавірус підтвердили вже у 942 осіб. Лідирує Київ - 180 інфікованих, Чернівецька (171) і Тернопільська (114) області.

Про симптоми COVID-19 розповів Роман Гольдман, директор Першого медичного центру Ізраїлю - країни, яка є лідером по боротьбі з коронавірусом у світі, пишуть Букви.

Найчастішими першими симптомами коронавіруса є:

  • біль у горлі,
  • іноді нежить,
  • легкий кашель,
  • невелике нездужання,
  • невисока субфебрильна температура 37,2-37,5,

Багато людей відзначають, що у них зникає відчуття смаку і запаху, пропадає апетит. У 20% випадків буває пронос.

Причому у більшості людей після таких симптомів вірус проходить через кілька днів. І на КТ знімку легень вони будуть чистими.

При ускладненні хвороби через 6-7 днів можуть виникнути інші симптоми:

  • підвищується температура до 38,5-39 градусів,
  • утруднюєтся дихання,
  • з'являються ознаки задухи.

Найчастіше такі ускладнення виникають у людей з хронічними хворобами або похилого віку. При огляді таких пацієнтів у них спостерігається ціаноз і зниження кисню в крові. В такому стані потрібна негайна госпіталізація. Багатьом з таких важких пацієнтів стане гірше, і їм знадобиться штучна вентиляція легенів. Розвивається вірусна пневмонія, що видно на знімку легенів.

Раніше ми писали, що медики назвали ключові симптоми коронавіруса, які часто виникають до кашлю та підвищення температури.

А доктор Комаровський сказав, що ніякими ліками зупинити погіршення стану при коронавірусі неможливо, педіатр розповів, що дійсно може допомогти.

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