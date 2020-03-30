Лікарі звернулися до українців через COVID-19: почалася складна боротьба за життя

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною паніки багатьох жителів країни

Коронавірус в Україні діагностували станом на ранок 30 березня вже у 475 українців, найбільше випадків в Києві (82). Лікарі Олександрівської лікарні, в якій проходять лікування жителі столиці, звернулися до українців з переконливим проханням.

Так, головний лікар лікарні Людмила Антоненко просить українців припинити штурмувати інфекційне відділення з температурою 37 і без симптомів COVID-19. Оскільки такі випадки відтягують на себе увагу лікарів, які борються за життя дійсно важких пацієнтів.

При цьому деякі українці впадають в іншу крайність - сидять вдома на самолікуванні до критичного стану.

Всього в інфекційному корпусі зараз знаходиться 54 пацієнти з COVID-19 (14 з підозрою, 38 - позитивних, 4 в реанімації і 2 з них на ЕКМО), двох вже виписали після лікування коронавіруса.

Команда реанімаційного відділення Олександрівської лікарні (фото: facebook.com/doc.antonenko)

За словами Антоненко, в клініку привезли ще одного пацієнта у вкрай важкому стані, зараз він знаходиться на ЕКМО (процедура купірування важкої дихальної недостатності). Зараз почалася складна боротьба за життя цієї людини.

"Ще один пацієнт на ЕКМО. Надійшов учора, у вкрай важкому стані з вираженою дихальною недостатністю, COVID-19 позитивний, з двосторонньою тотальною пневмонією! Бригада фахівців працювала до 2 годин ночі. Було успішно підключено апаратуру. Почалася складна боротьба за життя! Зараз стан пацієнтів обох важкий, проте стабілізований", - пише Антоненко.

Деякі лікарі чергують у лікарні по дві зміни, - пише головлікар Олександрівської лікарні.

"Так, ми вже втомлені, але бойовий дух присутній! Мій лікар анестезіолог вночі писав: "Я своїх важких нестабільних пацієнтів не кидаю, тому залишаюся на другу добу"! Ось які у нас лікарі! Ми переможемо COVID-19 і розраховуємо на підтримку, повагу і розуміння кожного", - резюмувала медик.

Лікарі звернулися до українців через коронавірус (скрін: facebook.com/doc.antonenko)

Нагадаємо, в Україні 475 осіб захворіло на коронавірус, 10 з них померло, 6 - вилікувалось.

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