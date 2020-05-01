Лікарі виявили ще один симптом коронавірусу: перевірте руки

Коронавірус COVID-19 може проявлятися ще одним атиповим симптомом. До такого спостереження прийшли лікарі з РФ, яка зараз стала лідером з поширення коронавірусу.

Так, медики виявили у більшості пацієнтів лікарняного комплексу в Коммунаці в Новій Москві висипання на руках і животі. Про це заявив головний лікар медустанови Денис Проценко, пишуть росЗМІ.

Зазначимо, що на сьогодні за даними ВООЗ, типовими симптомами коронавірусу є:

підвищена температура - такий симптом відчували понад 88% пацієнтів (37,5 °C і вище),

кашель - 67% випадків.

У менш як 50% пацієнтів виявлено такі симптоми:

втома - 38% випадків,

задишка - у 18% випадків,

біль у м'язах або суглобах - 14%,

біль в горлі - 13%,

головний біль - 13%.

Також в список симптомів додали втрату смаку і нюху. Лікарі і вчені поки не говорять, наскільки поширена ця ознака. Але за деякими даними, його відчували багато хворих. Причому цей симптом описувався, як перше відчуття, що з тобою щось не так, а далі з'являлися інші симптоми.

До нетипових симптомів коронавірусу також відносять (відчувають менш як 10% пацієнтів) діарею і нудоту, нездужання, дезорієнтацію, виснаження, а також нежить.

Раніше ми писали, що вчені знайшли взаємозв'язок між смертністю від коронавірусу і вітаміном D.