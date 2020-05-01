Лікарі виявили ще один симптом коронавірусу: перевірте руки

Коронавірус став проявлятися незвичайним симптомом на руках і животі
Коронавірус COVID-19 може проявлятися ще одним атиповим симптомом. До такого спостереження прийшли лікарі з РФ, яка зараз стала лідером з поширення коронавірусу.
Так, медики виявили у більшості пацієнтів лікарняного комплексу в Коммунаці в Новій Москві висипання на руках і животі. Про це заявив головний лікар медустанови Денис Проценко, пишуть росЗМІ.
Зазначимо, що на сьогодні за даними ВООЗ, типовими симптомами коронавірусу є:
У менш як 50% пацієнтів виявлено такі симптоми:
Також в список симптомів додали втрату смаку і нюху. Лікарі і вчені поки не говорять, наскільки поширена ця ознака. Але за деякими даними, його відчували багато хворих. Причому цей симптом описувався, як перше відчуття, що з тобою щось не так, а далі з'являлися інші симптоми.
До нетипових симптомів коронавірусу також відносять (відчувають менш як 10% пацієнтів) діарею і нудоту, нездужання, дезорієнтацію, виснаження, а також нежить.
Раніше ми писали, що вчені знайшли взаємозв'язок між смертністю від коронавірусу і вітаміном D.