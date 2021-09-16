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Лікарі назвали раптовий симптом інсульту: не пропустіть!

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Четвер 16 вересня 2021 12:10
Лікарі назвали раптовий симптом інсульту: не пропустіть! Колаж РБК-Україна: лікарі назвали раптовий симптом інсульту
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі заявили, що раптова втрата рівноваги під час ходьби може бути ранньою ознакою наближення інсульту. І хоча всі люди іноді спотикаються, поколювання в ногах при цьому може бути поганим сигналом.

Про це повідомляє видання Express з посиланням на всесвітньо відому клініку Майо.

Так, за даними дослідницького центру, два основні різновиди інсульту - ішемічний і геморагічний - можуть викликати у когось проблеми при ходьбі раніше, чим з'являться додаткові ознаки.

Крім того потрібно звертати на такі ознаки:

  • раптова втрата рівноваги,
  • раптове запаморочення.
  • можливо, ви навіть спіткнетеся або втратите координацію.

За словами лікаря Джен Анестад, часто інсульт впливає на рухові волокна, пов'язані з координацією.

"Коли ставите ноги на підлогу, ви це відчуєте. Якщо ви не відчуваєте, де знаходиться ваша ступня в просторі, це величезна проблема", - додала медик.

Таким чином до звичної абревіатури, що дозволяє запам'ятати симптоми інсульту, FAST (обличчя, руки, мова і час), рекомендують додати ще B і E, що позначають "баланс" і "очі".

"Мозок дійсно відповідає за все, що ви робите. Він відповідає за вашу здатність рухатися, вашу здатність говорити, вашу здатність думати, вашу здатність бачити, вашу здатність відчувати, чути і т. д. Так що насправді втрата будь-якої з цих здібностей може бути ознакою інсульту", - додала лікар.

Українською це звучатиме, як МОЗОК, де:

  • М - раптове порушення мовлення
  • О - раптова асиметрія обличчя
  • З - раптове запаморочення
  • О - очі, раптове погіршення зору
  • К - раптова слабкість чи оніміння кінцівок

Раніше лікарі з'ясували, що коронавірус може нашкодити мозку так само, як і інсульт.

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