Лікарі назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту

Інсульт - одна з головних причин смерті та інвалідизації населення в усьому світі. Але дослідники кажуть, що до половини випадків захворювання можна запобігти.

Йдеться про вітамін D, який вкрай необхідний для багатьох ключових функцій організму, таких як імунна система і метаболізм кісток. Він в першу чергу відповідає за регулювання рівня кальцію і фосфору.

Але останні дослідження підкреслюють, що вітамін D пов'язаний також зі здоров'ям серцево-судинної системи.

За деякими даними достатня кількість цього вітаміну не тільки може знизити ризик розвитку інсульту, але і поліпшити прогнози щодо одужання у людей, які перенесли удар.

"Наші результати продемонстрували прямий вплив вітаміну D на ступінь запалення і вторинного пошкодження головного мозку, що розвинулися після інсульту", - розповідають автори дослідження.

Де можна знайти вітамін D

Відмінними джерелами вітаміну є:

Лосось

Сардини та інша жирна риба

Оселедець

Консервований тунець

Масло печінки тріски

Яєчні жовтки

Гриби

Коров'яче молоко

Соєве молоко

Апельсиновий сік

Як проявляються симптоми інсульту

За інформацією Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC), ознаками інсульту є: