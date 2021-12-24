Лікарі назвали три маловідомих ознаки інфаркту: на них часто не звертають увагу

Першою такою ознакою медики називають раптове відчуття тривоги. У людини розвивається стан, який нагадує панічну атаку.

Насправді це симптом того, що серце відчуває нестачу кисню.

Фахівці відзначають, що другою ознакою серцевого нападу може стати надмірний кашель або хрипи. Цей стан викликається скупченням рідини в легенях.

Третій важлива ознака проблем з серцем – набряк стоп, щиколоток або гомілок. Такі набряки чітко вказують на серцеву недостатність, оскільки серце не може ефективно перекачувати кров і це призводить до затримки рідини.

"Симптоми серцевого нападу можуть зберігатися протягом декількох днів або виникати раптово, або несподівано", - підкреслили експерти.

Особливо небезпечно, коли ці три ознаки поєднуються з більш відомими симптомами інфаркту міокарда: