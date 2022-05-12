Лікарі назвали симптоми рака кишківника, які можна сплутати з іншими хворобами

Рак кишківника є третім за поширеністю у світі після раку молочної залози та раку легенів. Особливістю цього виду онкології є те, що пацієнти можуть звертатися пізно за допомогою, соромлячись "незручних" симптомів та обстежень.
На які п'ять симптомів варто звернути увагу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Діагностика захворювання на ранніх стадіях утруднена, оскільки симптоми маскуються під інші захворювання і довгий час не викликають підозр у хворого.
Медики, як пише Daily Express, радять звернути увагу на такі тривожні ознаки.
Кровотеча із "заднього проходу" і (або) кров у калі. Такий симптом може означати як геморой, так і розвиток раку. Якщо у вас все-таки виникла кровотеча, ви повинні повідомити про це лікаря, щоб він з’ясував основну причину.
Постійна і незрозуміла зміна "звичок" кишечника. Кал може стати більш рідким, або ж позиви в туалет можуть почастішати. Також ви можете помітити, що стали ходити до туалету рідше, або виникає відчуття, що ви спорожнюєтеся не повністю. Зверніться з такими ознаками до лікаря.
Незрозуміла втрата ваги і відсутність апетиту. Втрата ваги є менш поширеним симптомом, але все ще може виникнути у людей з раком кишечника, особливо якщо вони відчувають нудоту або здуття.
Сильна втома без видимої причини, блідість шкіри. Рак кишечника може призвести до нестачі заліза в організмі, що може призвести до анемії та супутніх симптомів.
Біль або "шишка" в животі. Як і у випадку з багатьма формами раку, якщо ви помітили ущільнення, обов’язково повідомте свого лікаря.
Пам'ятайте: вчасно виявлений рак кишківника - найкращий шанс успішного лікування хвороби. Адже цей вид онкології добре піддається лікуванню за умови вчасної діагностики.
Раніше ми писали про популярні звички, що день за днем збільшують ризик розвитку раку.
Також повідомлялося про овоч, який може вберегти від раку. Як часто його треба їсти.