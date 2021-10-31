Лікарі назвали симптоми "постковідного симптому" у дітей: на що звернути увагу

Медики ретельно вивчили дані про перенесений коронавірус у дітей у віці від 5 до 17 років. Вони виявили, що діти також відчувають "постковідний синдром", який проявляється в тривожності, швидкій стомлюваності та головних болях.

Нове дослідження про "постковідний синдром" у дітей і підлітків опублікували на порталі medrxiv.org.

Дослідження було проведено вченими з Німеччини. Вони вивчили дані майже 12 тисяч дітей, які перехворіли на коронавірус в різних формах. На цей момент, це дослідження є наймасштабнішим.

Як відзначають медики, у дітей протягом декількох тижнів або місяців після хвороби спостерігаються такі симптоми "постковидного синдрому":

Втома і швидка стомлюваність

Задишка

Проблеми зі сном

Порушення пам'яті

Порушення концентрації уваги

"До найбільш частих проявів постковидного синдрому у дітей відносяться втома, тривожність, депресія, головний біль і болі в животі, а також соматичні розлади", - відзначають вчені.

Крім того, дослідники виявили, що у дітей наслідки після перенесеного коронавірусу найчастіше зачіпають нервову систему і психіку.

Діти, які перенесли коронавірус у важкій формі, мають додаткові ризики. Останнім часом лікарі стали фіксувати випадки розвитку діабету після захворювання. У деяких підлітків частіше траплялися непритомність і запаморочення.

Ще два ускладнення зустрічаються рідше - це різні артрити та синдром Рейно (хвороба холодних рук, при якій у пацієнта виникають болі або оніміння в кінцівках). Раніше синдром Рейно діагностували тільки у пацієнтів старше 30 років.

Як зазначили вчені, нове дослідження має поки статус попереднього і його чекає обговорення в медичній спільноті. Однак, вже зараз стає зрозуміло, що наслідки коронавірусу у дітей не менш серйозні, ніж у дорослих.