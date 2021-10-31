ru ua
Нд, 31 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лікарі назвали симптоми "постковідного симптому" у дітей: на що звернути увагу

Новость на русском →
Неділя 31 жовтня 2021 15:40
Лікарі назвали симптоми "постковідного симптому" у дітей: на що звернути увагу Лікарі назвали симптоми постковидного синдрому у дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Медики ретельно вивчили дані про перенесений коронавірус у дітей у віці від 5 до 17 років. Вони виявили, що діти також відчувають "постковідний синдром", який проявляється в тривожності, швидкій стомлюваності та головних болях.

Нове дослідження про "постковідний синдром" у дітей і підлітків опублікували на порталі medrxiv.org.

Дослідження було проведено вченими з Німеччини. Вони вивчили дані майже 12 тисяч дітей, які перехворіли на коронавірус в різних формах. На цей момент, це дослідження є наймасштабнішим.

Як відзначають медики, у дітей протягом декількох тижнів або місяців після хвороби спостерігаються такі симптоми "постковидного синдрому":

  • Втома і швидка стомлюваність
  • Задишка
  • Проблеми зі сном
  • Порушення пам'яті
  • Порушення концентрації уваги

"До найбільш частих проявів постковидного синдрому у дітей відносяться втома, тривожність, депресія, головний біль і болі в животі, а також соматичні розлади", - відзначають вчені.

Крім того, дослідники виявили, що у дітей наслідки після перенесеного коронавірусу найчастіше зачіпають нервову систему і психіку.

Діти, які перенесли коронавірус у важкій формі, мають додаткові ризики. Останнім часом лікарі стали фіксувати випадки розвитку діабету після захворювання. У деяких підлітків частіше траплялися непритомність і запаморочення.

Ще два ускладнення зустрічаються рідше - це різні артрити та синдром Рейно (хвороба холодних рук, при якій у пацієнта виникають болі або оніміння в кінцівках). Раніше синдром Рейно діагностували тільки у пацієнтів старше 30 років.

Як зазначили вчені, нове дослідження має поки статус попереднього і його чекає обговорення в медичній спільноті. Однак, вже зараз стає зрозуміло, що наслідки коронавірусу у дітей не менш серйозні, ніж у дорослих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав симптоми коронавірусу штаму Дельта плюс.

А також ми розповідали про те, що потрібно знати про вакцинацію в Україні і як швидко отримати щеплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
симптомы Коронавірус Коронавірус "Дельта"
LITE
Свято 31 жовтня: що строго заборонено робити , а що - потрібно обов'язково
Свято 31 жовтня: що строго заборонено робити , а що - потрібно обов'язково