Лікарі назвали симптоми Омікрона, які легко сплутати з іншими захворюваннями

Як стверджують медики, на відміну від інших штамів коронавірусу, в Омікрона є свої унікальні симптоми. Вони нетипові, але їх можна сплутати з іншими захворюваннями.

Більшість штамів коронавірусу проявляється такими симптомами: висока температура, безперервний кашель, втрата або зміни нюху і смаку.

При Омікроні пацієнти відзначили появу й інших ознак: нудота і втрата апетиту.

Як розповів професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор, у багатьох пацієнтів першими ознаками захворювання стала нудота, невелика температура, болі в горлі та головні болі.

У більш важких випадках при зараженні штамом Омікрон спостерігалася блювота. Також характерними ознаками Омікрона є кашель, втома, закладеність носа і нежить.

Єдиний спосіб підтвердити або спростувати зараження коронавірусом – це ПЛР-тест. Оскільки цей метод дослідження націлений на кілька частин вірусного геному, то зараження Омікроном він також покаже.

Крім того, за словами дослідників, штам Омікрон м'якший, ніж вірус штаму Дельта. У інфікованих на 40-70% менше шансів потрапити до лікарень.

Негайної госпіталізації потребує близько 15-20% пацієнтів, у яких діагностовано Омікрон. Найбільша небезпека цього вірусу - він поширюється із загрозливою швидкістю.