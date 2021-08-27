Лікарі назвали симптоми коронавірусу у вакцинованих: частіше заражаються молоді

Повністю вакцинована людина (яка отримала дві дози вакцини від COVID-19) може заразитися коронавірусом. Однак перебіг хвороби може істотно відрізнятися, а симптоми легко сплутати зі звичайною застудою.
Про це йдеться в новому дослідженні вчених на порталі ZOE Covid Study.
За словами медиків, повністю вакциновані люди також заражаються коронавірусом. І таких випадків було зареєстровано близько 30% серед усіх інфікованих у Великобританії. Найбільша кількість хворих спостерігається у віковій групі від 18 до 35 років. Наступна група - серед підлітків і дітей.
Опитування показало, що у вакцинованих коронавірус проявляється такими симптомами:
Вчені відзначають, що ознаки коронавірусу у вакцинованих дуже легко сплутати зі звичайною застудою або грипом. Симптоми бувають виражені не сильно та основною ознакою залишається легке нездужання.
Крім того, дослідження показало, що симптоми коронавірусу у молодих людей можуть проявлятися до 12 тижнів. Вчені називають цей стан Long Covid.
Як проявляються тривалі симптоми коронавірусу:
Як відзначають дослідники, схильність вікової групи від 18 до 35 років не виключає того, що люди більш старшого віку не заражаються.
Однак в процентному співвідношенні після початку кампанії вакцинації, саме у молодих людей найчастіше діагностується зараження коронавірусом після отримання двох дох щеплення.
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