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Лікарі назвали симптоми коронавірусу, які з'являються після повного курсу вакцинації

Автор: Анна Шиканова

Вакцинація від коронавірусу не виключає того, що людина не захворіє на небезпечне захворювання. Однак вакцина дозволить організму швидше впоратися з хворобою та уникнути важкого перебігу коронавірусу і серйозних ускладнень.

Як пояснюють лікарі, люди з повним курсом вакцинації (дві дози) можуть заразитися коронавірусом, але хвороба може проявлятися інакше. Про це пише Medikforum.

Реакція на вакцини від коронавірусу у людей може бути різна і це залежить від багатьох факторів: віку, статі, приймання ліків, особливостей харчування, загального стану здоров'я, рівня стресу. У деяких людей організм буде в не в змозі виробити достатньої імунної відповіді на вакцину.

"Ви повинні знати, що можете заразитися коронавірусом після двох вакцин, і з більшою ймовірністю відчуєте себе "трохи застудженим", - відзначають фахівці.

Медики назвали основні симптоми коронавірусу у тих, хто отримав дві дози вакцини:

  • Головний біль
  • Нежить
  • Чхання
  • Біль в горлі
  • Втрата нюху або зниження нюху

А ось такі ознаки, як задишка і лихоманка у таких пацієнтів з'являються набагато рідше. І постійний кашель тепер також не є головною ознакою коронавірусу.

У пацієнтів з повним курсом вакцинації всі симптоми проявляються слабо, і найчастіше вони скаржилися лікарям на чхання і легкий головний біль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, скільки живуть антитіла у перехворівших на коронавірус.

А також розповідали про те, що медики назвали характерні симптоми коронавірусу Дельта.

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