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Лікарі назвали симптоми, при яких потрібно терміново викликати невідкладну допомогу

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, при яких симптомах коронавірусу необхідно терміново звертатися за медичною допомогою, так як вони можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.

Про це розповіла біолог Дарина Озерна в Teleram-каналі "МОЗ попережає, Озерна запобігає".

Типовими симптомами коронавірусу, за словами лікарів, є: кашель, лихоманка, втрата нюху і смаку, а також задишка і тривожність як наслідок, запаморочення, втома, головний біль, м'язовий біль і біль у горлі.

Іншими симптомами також можуть бути сонливість, відсутність апетиту, біль або дискомфорт за грудиною.

А на важкий перебіг хвороби може вказувати ознака, якщо у вас не вистачає дихання навіть в стані спокою.

Лікарі кажуть, що дзвонити в "103", потрібно в таких випадках

Скажіть "Я не можу завершити це речення". Якщо таки не можете - терміново викликайте швидку. А також:

  • сатурація 92 і менше,
  • запаморочення,
  • забули, коли пісяли,
  • шкіра холодна і волога, липка від поту,
  • губи сині,
  • важко піднятися з ліжка,
  • сильна тривожність і занепокоєння,
  • кашель кров'ю протягом години,
  • стало значно гірше дихати.

Раніше лікарі розповіли, що потрібно робити, щоб вбити імунітет.

Зазначимо, що на вчора, 16 листопада, в Україні за минулу добу підтвердили понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу і 838 смертей - максимум за весь час пандемії.

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Коронавірус