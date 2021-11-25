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Лікарі назвали симптоми COVID-19, при яких пацієнту потрібна госпіталізація

Автор: Роман Мирончук

COVID - 19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості і важкий. У МОЗ назвали симптоми коронавірусної інфекції, при яких пацієнту необхідна госпіталізація.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

На стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Симптоми, при яких пацієнту може знадобитися госпіталізація

  • Біль у грудній клітці;
  • Тяжкість дихання, задишка в стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
  • Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр.
  • Порушення свідомості;
  • Інші ознаки, що загрожують життю і свідчать про критичний стан пацієнта.

У МОЗ також зазначили, що рішення про госпіталізацію пацієнта приймає лікар на основі проведеного обстеження.

У будь-якому випадку, важливою залишається консультація сімейного лікаря. Саме він може дати рекомендації і визначити чи достатньо пацієнтові амбулаторного лікування.

Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як не можна лікувати COVID-19, щоб не зробити собі гірше. Лікарі підкреслюють, що пацієнтам потрібно обов'язково розповісти своєму лікарю про всі симптоми захворювання.

Раніше доктор-невролог Євген Скрипник пояснив, чи можна вакцинуватися від коронавірусу при розладах нервової системи.

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