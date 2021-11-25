Лікарі назвали симптоми COVID-19, при яких пацієнту потрібна госпіталізація

COVID - 19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості і важкий. У МОЗ назвали симптоми коронавірусної інфекції, при яких пацієнту необхідна госпіталізація.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці в Facebook .

У будь-якому випадку, важливою залишається консультація сімейного лікаря. Саме він може дати рекомендації і визначити чи достатньо пацієнтові амбулаторного лікування.

У МОЗ також зазначили, що рішення про госпіталізацію пацієнта приймає лікар на основі проведеного обстеження.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як не можна лікувати COVID-19, щоб не зробити собі гірше. Лікарі підкреслюють, що пацієнтам потрібно обов'язково розповісти своєму лікарю про всі симптоми захворювання.

Раніше доктор-невролог Євген Скрипник пояснив, чи можна вакцинуватися від коронавірусу при розладах нервової системи.