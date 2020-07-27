Лікарі назвали симптоми хвороби шкіри, яка найчастіше проявляється влітку

Лікарі розповіли про підступну і неприємну хворобу шкіри, від якої не застраховані дорослі, що перенесли колись вітрянку. Ця дерматологічна проблема називається оперізувальний лишай і викликається тим же вірусом герпесу, що і вітрянка.

Лікарі кажуть, що на вітрянку хворіють один раз, але іноді вірус про себе нагадує через роки, коли імунітет вже не той. Річ у тому, що вітрянку провокує герпес третього типу (всього їх вісім).

І всі ці типи вірусу стають супутниками людини на все життя і хорошим "іспитом" для імунітету. Про це розповів інфекціоніст Євген Дубровський, пишуть Факти.

Так, наш імунітет здатний перемогти безліч вірусів, але з деякими з них він вчиться жити - стримує і запобігає загостренню. Якщо імунна система міцна, ми не здогадуємося, що носимо в собі вірус герпесу. Але з віком можемо здивуватися, виявивши у себе свербіння і червоний висип. Причому лікар каже, що оперізувальний лишай частіше загострюється влітку.

"У теплу пору люди самі часто підривають свій імунітет... Струмінь холодного повітря з кондиціонера, спрямоване прямо в обличчя або спину. Або ще простіше - звичайний вентилятор-пропелер, який так люблять літні люди. Потік холодного повітря на якусь ділянку тіла навіть протягом кількох годин - це локальне пригнічення імунітету. І якраз в цьому місці виникає проблема", - говорить медик.

Як правило, оперізувальний лишай вражає міжреберний або лицьовий нерв, але під ударом можуть опинитися й інші поверхні. На шкірі з'являється яскравий висип, який на відміну від вітрянки, локалізується в одному місці.

"Він набагато гірше, ніж при вітряній віспі, тому що свербить, пече. Але це півбіди: висип не найстрашніше. Оскільки порушені нервові закінчення, то виникає пекельний біль, з яким пацієнти потрапляють до лікарні. Їм іноді доводиться призначати препарати, які використовуються в психіатрії. Це серйозні ліки, що притупляють почуття болю", - розповідає інфекціоніст.

Лікуватися доводиться 8-10 днів. І хоча оперізувальний лишай найчастіше проходить сам, весь цей час людина змушена терпіти біль, а іноді виникають ускладнення. Приміром, якщо висип з'явився на обличчі, то може виникнути поразка ока, що загрожує сліпотою. Фахівець рекомендує при появі симптомів звертатися за медичною допомогою.

Євген Дубровський застерігає не займатися самолікуванням, адже через гормональні мазі (такі застосовують при укусах комах або алергічних висипах), імунітет може пригнічуватися ще більше.

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