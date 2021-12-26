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Лікарі назвали симптом Омікрона, який вказує на тяжкість перебігу хвороби

Автор: Світлана Мащенко

Штам коронавірусу Омікрон є дуже заразним через що поширюється швидко, при цьому тяжкість перебігу у нього менша. Але пацієнти з групи ризику так само залишаються під ударом.

Що відомо про симптоми Омікрона, і яка ознака говорить, що хвороба протікає важко - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Штам має меншу тяжкість перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності", - каже інфекціоніст Ольга Голубовська.

За даними видання Express, в недавніх дослідженнях було висловлено припущення, що один симптом важкого захворювання може тривати майже до двох тижнів.

Йдеться про задишку, яка частіше зустрічається у невакцинованих пацієнтів.

"Задишка, яка триває до 13 днів, пов'язана з більш важкими випадками зараження цим варіантом", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про загальні симптоми Омікрона?

Окремі дослідження припускають, що більш ранні ознаки хвороби можуть включати:

  • головний біль,
  • біль у м'язах,
  • утому,
  • чхання,
  • нічну пітливість.

Також пацієнти можуть скаржитися на закладеність носа, сухий кашель і болі в м'язах в нижній частині спини.

А от втрата запаху і смаку, яка спостерігалася у 41 відсотка людей, інфікованих вихідним штамом COVID-19, при Омікроні зустрічається значно рідше.

Лікарі кажуть, що при інфікуванні Омікроном симптоми проявляються швидше, ніж при інших штамах - всього через три дні.

Раньше Ольга Голубовська зробила заяву про штам Омікрон, розповівши, що в Україні втрачають хворих, яких можна врятувати.

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Омикрон