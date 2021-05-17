Лікарі назвали симптом COVID-19, що збільшує ризик смерті в шість разів

Медики з'ясували, що у людей, які мають неврологічні ускладнення при хворобі коронавірусом, ризик смерті збільшується в шість разів. Такий симптом найчастіше зустрічається у певної групи пацієнтів.
Про це повідомляє eurekalert.org.
Так, вчені проаналізували дані пацієнтів з COVID-19, в 13 країнах на 4 континентах, з березня по вересень 2020 року. Згідно з дослідженням, проведеним Глобальним консорціумом (GCS-NeuroCOVID) з 3744 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у 82% були неврологічні симптоми.
До неврологічних симптомів коронавірусу відносять такі:
При появі такого симптому, як енцефалопатія, кажуть лікарі, в кілька разів підвищується ризик смертності. Така ознака характеризується "зміною стану пильності".
Лікарі відзначили, що симптом найчастіше зустрічався у літніх людей, які раніше стикалися з проблемами зі здоров'ям - ожирінням, гіпертонією, діабетом, ішемічною хворобою серця.
Раніше український лікар розповів, де не можна робити щеплення від коронавірусу, назвавши це катастрофою для країни.
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