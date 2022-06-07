Лікарі назвали найкорисніший напій при діабеті та високому цукрі: коштує копійки

Мова йде про просту воду з лимоном, приготувати яку зможе кожен.

Так, за даними Американської діабетичної асоціації (ADA), лимони є одним з найбільш здорових продуктів для людей з діабетом.

Чому треба пити лимонну воду

Медик стверджує, що лимонна вода стабілізує рівень цукру в крові, запобігає і зменшує ускладнення цукрового діабету.

Хворі на цукровий діабет можуть пити лимонну воду в помірних кількостях, що дуже корисно для полегшення симптомів.

Фото: Пийте лимонну воду і буде вам здоров'я (pixabay)

А ще лимонна вода є чудовим джерелом ериоцитрину - антиоксиданту, якого немає майже в усіх інших фруктових соках.

Нове дослідження доводить, що ериоцитрин може знижувати рівень цукру в крові та запобігати ускладненням цукрового діабету.

Крім того, лимонна вода містить більше вітаміну С і органічних кислот, ніж інші фруктові соки. Ці два компоненти також відіграють роль у регулюванні та зниженні рівня цукру в крові.

Як приготувати лимонну воду

На стандартний стакан води (200-250 мл) потрібно взяти 2 столових ложки свіжого соку. Таку кількість можна отримати з четвертинки лимона.

Основні симптоми розвитку діабету 2 типу включають: