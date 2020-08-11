Лікарі назвали найнебезпечніші рибні консерви: не купуйте їх!

Деякі рибні консерви можуть бути небезпечні для здоров'я. Та й "безпечні" не варто вживати часто, адже в них забагато солі. Так, в одній банці консервованої риби може міститися денна норма солі, так що після такої вечері набряки на ранок гарантовані.

Але головна небезпека, на думку дієтологів, в тому, що хижі риби, в тому числі і тунець, можуть накопичувати ртуть. Найбільше важкого металу в великій і старій рибі, повідомляє Голос.ua.

"Продукти з тунця та інших хижих риб (акула, риба-меч, марлін) не варто їсти вагітним і дітям", - говорить дієтолог.

При всьому при цьому риба, в тому числі, і консервована, є багатим джерелом білка, незамінних жирних кислот Омега-3, вітамінів D і групи В, фосфору, кальцію, селену і цинку, які корисні для серцево-судинної, кровотворної, нервової і імунної систем організму.

Особливо багаті поліненасиченими Омега-3 жирними кислотами сайра і горбуша. А печінку тріски дієтологи називають чемпіоном за вмістом вітаміну D і Омега-3.

Людям старше 40 років варто віддавати перевагу страви з більш жирними рибними консервами. Але такі консерви повинні бути без додавань томатного соусу, олії і так далі. Ідеально, коли вони приготовлені "у власному соку".

Відзначимо, що дієтологи вважають тунець водночас дуже корисним завдяки тому, що риба низькокалорійна, але при цьому є джерелом білків, жирів і вуглеводів в нормальних пропорціях. Однак через властивості накопичувати ртуть, вживання тунця слід дозувати.

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