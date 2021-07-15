Лікарі назвали найкориснішу кашу з омолоджуючим ефектом: коштує копійки
Лікарі-дієтологи з'ясували, що перловій каші по праву можна присудити звання "каші краси", адже речовина, що міститься в ній, має "омолоджувальний ефект".
Які ще каші вважаються найкориснішими, а яку крупу слід виключити з раціону назавжди - читайте нижче в порадах дієтологів.
Місце №1. Гречана каша
Вона - найкорисніша, адже містить багато білка і вітамінів. Має низький глікемічний індекс щодо інших каш, не містить глютену.
Місце №2. Вівсяна
Вівсянка містить багато складних вуглеводів і мало крохмалю. Має обволікаючу консистенцію, тому корисна для шлунково-кишкового тракту. Але містить глютен.
Місце №3. Перлова
Ця каша містить багато вітамінів і мікроелементів, а так само лізин, який сприяє загоєнню ран і регенерації клітин. Лізин також бере участь у синтезі колагену, тому перловку можна вважати кашею краси.
Місце №4. Горохова
Також корисна каша. Вона відносно низькокалорійна, містить багато рослинного білка і вітамінів.
Місце №5. Кукурудзяна
Це низькоалергенна каша, яка не містить глютену. Зате в ній є корисний селен, який уповільнює процеси старіння організму. При цьому крупа містить крохмаль.
Яку кашу краще виключити з раціону
А ось ворогом номер один серед каш дієтологи давно і остаточно визнали манку. Вона містить багато простих вуглеводів і крохмалю, має високий глікемічний індекс. Крім того в ній найменше корисних вітамінів і мінералів.
Фото: найкорисніші каші (instagram.com/moisovetpp)
Скільки коштують найкорисніші каші в Україні (ціна за 1 кг)
Цікаво, що "каша краси" в Україні найдешевша, а корисна гречка - найдорожча з нашого списку.
- Перловка - 16-25 грн
- Кукурудзяна - 17-30 грн
- Горох - 19-23 грн
- Вівсяна - 21-40 грн
- Гречка - 37-60 грн
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