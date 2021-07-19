Лікарі назвали популярну дієту вкрай небезпечною: ніколи так не ризикуйте!

Різні дієти вже багато десятиліть є одним з найпопулярніших способів скинути вагу, погарнішати і в цілому поліпшити стан здоров'я. При цьому багато відчайдушних без консультації з лікарем вирішуються на крайні заходи в гонитві за ідеалом.

Але експерти кажуть - деякі дієти можуть бути небезпечними. Які саме - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як виявилося, дієта, заснована тільки на вживанні однієї лише рідини (води, чаю, кави), є найнебезпечнішою, якщо при цьому відсутні інші продукти харчування, пише nypost.com.

Такі дієти прийнято називати "детоксами" і нині вони дуже популярні. Головним принципом харчування при цьому є виключення будь-якої твердої їжі - тільки рідка.

Чому детокс-дієта шкідлива

Безперечно, таке розвантаження дає швидкий результат, за чим женуться багато тих, хто худне. Але вона може бути найбільш шкідливою для організму.

Лікарі кажуть, що для нормальної життєдіяльності організму потрібен повноцінний набір поживних речовин регулярно. В іншому випадку серце перестане отримувати достатньо енергії для правильної роботи.

Експерт з харчових розладів Джоанн Лабінер з Великобританії пов'язала голодування на воді з таким серйозним захворюванням, як анорексія.

Коли "детокс на воді" допустимий

За словами американського уролога Джейсона Фунга, такого роду голодування дійсно може бути корисним, але лише в конкретних випадках і для певних пацієнтів.

Лікар вважає, що така дієта допустима, але під суворим контролем лікаря і в найкоротші терміни.