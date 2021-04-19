Лікарі назвали ранні ознаки раку шкіри: не пропустіть!

Меланома може розвиватися з родимки, яка при цьому починає рости вшир, з'являються розмиті краї. Вона може підноситися над поверхнею, темніє або світлішає, зміна кольору може проявитися у вигляді плям. Але може розвиватися меланома і просто на шкірі.

Це захворювання дуже важливо діагностувати на ранній стадії, щоб запобігти катастрофі. Лікарі радять звертати увагу на стан шкірного покриву і родимок.

Нехорошою ознакою є поява нових родимок в дорослому віці - обов'язково стежте за їх станом. Насторожити повинні великий розмір родимки, нерівні край, нестандартний колір. А якщо на плямі з'явилася кірка або кров, слід терміново пройти медичне обстеження.

Медики визначили п'ять критеріїв "поганих" змін родимки:

змінюється форма,

виникає асиметрія,

краї стають нерівними,

змінюється колір - до коричневого або чорного додається ще білий або синій,

родимка збільшується до 6 міліметрів в діаметрі і більше, і продовжує видозмінюватися.

Лікарі кажуть, що головним фактором ризику є тривалий вплив сонячних променів на шкіру. Крім того слід уникнути частого впливу високих температур, систематичного пошкодження шкіри (не розцарапувати, не здирати родимки), а також відмовитися від шкідливих звичок.