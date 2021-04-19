Лікарі назвали ранні ознаки раку шкіри: не пропустіть!

Рак шкіри є одним з найбільш поширених видів онкології. Сюди входять базаліома, плоскоклітинний рак і меланома. У нашій статті ми розповімо про найбільш "злий" вид пухлин - меланому. Головним фактором, що провокує її, є сонячні промені. Як розпізнати і вчасно почати лікування меланоми - читайте далі.
Про це пише lenta.ua.
Меланома може розвиватися з родимки, яка при цьому починає рости вшир, з'являються розмиті краї. Вона може підноситися над поверхнею, темніє або світлішає, зміна кольору може проявитися у вигляді плям. Але може розвиватися меланома і просто на шкірі.
Це захворювання дуже важливо діагностувати на ранній стадії, щоб запобігти катастрофі. Лікарі радять звертати увагу на стан шкірного покриву і родимок.
Нехорошою ознакою є поява нових родимок в дорослому віці - обов'язково стежте за їх станом. Насторожити повинні великий розмір родимки, нерівні край, нестандартний колір. А якщо на плямі з'явилася кірка або кров, слід терміново пройти медичне обстеження.
Лікарі кажуть, що головним фактором ризику є тривалий вплив сонячних променів на шкіру. Крім того слід уникнути частого впливу високих температур, систематичного пошкодження шкіри (не розцарапувати, не здирати родимки), а також відмовитися від шкідливих звичок.
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