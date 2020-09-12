Лікарі назвали ранні ознаки раку горла, які легко пропустити

Рак горла є одним з агресивних видів онкології, але його можна рано розпізнати за деякими ознаками. Причому симптоми такого раку можуть маскуватися під інші проблеми зі здоров'ям.

Відзначимо, що найчастіше хворіють на рак горла злісні курці-чоловіки віком від 40 до 60 років (80-95% випадків). Лікарі розповіли, як рано розпізнати рак горла по ряду малопомітних ознак, пише telegraf.

Відчуття, що у горлі чужорідний предмет

Пухлина по мірі зростання буде блокувати частину гортані. Може з'явитися відчуття ніби щось заважає нормально говорити, ковтати, і навіть вдихати повітря.

Біль у горлі

Тривалий біль у горлі, який можна сплутати з застудою, може насправді говорити про новоутворення. Не намагайтеся з'ясувати навмання причину і займатися самолікуванням. Краще пройти обстеження, особливо якщо ви чоловік, вам за 40 і ви курите.

Збільшення лімфовузлів

Збільшення лімфатичних вузлів, що до того ж супроводжується хворобливими відчуттями, ще один поширений симптом зростаючої пухлини. В районі горла, шиї, нижньої щелепи з'являються вузлики, шишки.

Болить вухо

Якщо така ознака не минає після традиційних способів лікування, проконсультуйтеся з лікарем. Біль у вусі може також вказувати на рак горла, навіть якщо вона не сильна і не спричиняє особливих незручностей.

Змінився голос

Часто пухлина локалізується на голосових зв'язках, що змінює звучання, тон голосу. Може виникнути хрипота. Особливо має насторожити, якщо мутація голосу триває два тижні і більше.

Нагадаємо, що ризик розвитку раку горла значно вище при курінні, зловживанні алкоголем, а також у людей з вірусом папіломи людини (ВПЛ). Крім того, факторами ризику є робота в умовах запиленості, підвищеної температури, підвищеного вмісту в атмосфері тютюнового диму, бензолу, нафтопродуктів, сажі, фенольних смол.

Раніше лікарі перерахували коди харчових добавок, які викликають онкологію.

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