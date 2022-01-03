Лікарі назвали ознаки небезпечної хвороби серця, які не можна ігнорувати: проявляються під час свят

Однією з ознак такого небезпечного стану як фібриляція передсердь є прискорене серцебиття. Це небезпечний стан може бути перерости в серцевий Напад. Але люди часто не надають значення прискореному серцебиттю.

Нормальний пульс людини - від 60 до 100 ударів у хвилину. У кожної людини ця цифра індивідуальна.

Якщо пульс вище норми - це перший тривожна ознака того, що з серцем щось не в порядку.

Найчастіше фібриляція передсердь проявляється під час святкових днів, коли люди вживають алкоголь у великих кількостях. І такі небезпечні ознаки бувають у людей старше 30 років.

Види фібриляції передсердя

Пароксизмальна фібриляція - проходить самостійно через 48 годин, без лікування. Потрібно відпочити та виключити всі негативні фактори при появі.

Стійка фібриляція - триває до 7 днів. Проходить швидше, якщо її лікувати.

Тривала стійка фібриляція - може погіршувати самопочуття протягом 12 місяців і більше.

Постійна фібриляція - присутній постійно і такий стан потребує лікування.

Які ознаки говорять про розвиток фібриляції

Відчуття прискореного, тремтячого або прискореного серцебиття

Грудний біль

Запаморочення

Стомлення

Знижена здатність до вправ

Духота

При появі таких симптомів потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря та отримати консультацію кардіолога. Також потрібно зробити кардіограму та ехокардіограму.