Лікарі назвали основні симптоми раку легенів: важливо не пропустити!

Як пояснюють онкологи, рак легенів є однією з найнебезпечніших і поширених форм раку.

Своєчасна діагностика і медична допомога може істотно підвищити можливість позбутися від хвороби. Пацієнтам потрібно звернутися до лікарів відразу, як тільки вони виявлять у себе один або кілька симптомів з цього списку.

1. Істотна втрата у вазі, яка не пов'язана з дієтами та спробами схуднути.

2. Кашель, який довго не проходить, і він турбує людину на постійній основі без наявності простудних захворювань.

3. Задишка, яка виникає навіть при відсутності фізичної активності.

4. Часте відчуття безсилля. Бадьорість не з'являється навіть після повноцінного відпочинку.

5. Зниження інтересу до життя та апатія

6. Апетит почав істотно знижуватися

7. З'явилися відчутні больові відчуття в області грудної клітини

8. З'явилася проблема набряклості в області шиї або обличчя

9. Невелике підвищення температури тіла без особливих причин

10. На більш пізніх стадіях - кашель з кров'ю

Як відзначають медики, на перших стадіях захворювання рак легенів може маскуватися під простудні захворювання, уповільнений бронхіт, пневмонію.