Лікарі назвали відчуття в животі, які можуть сигналізувати про рак кишечника

Оскільки ракові клітини накопичуються в пухлині, неконтрольований ріст клітин може блокувати кишечник, що призводить до непрохідності кишечника. У цьому випадку буде два попереджувальних знака.
Про це повідомляє видання Express.
Лікарі провели дослідження і з'ясували, що про пухлину в кишечнику можуть сигналізувати два неприємних відчуття в животі. Коли пухлина блокує кишечник, то у людини з'являються переймоподібні болі в животі, а також відчуття здуття живота.
Інші можливі ознаки раку - запор, нездатність відхаркуватися і блювота.
Експерти зазначили, що непрохідність кишечника - це серйозне ускладнення, яке найчастіше зустрічається у пацієнтів при прогресивному раку.
Коли ракова пухлина повністю або частково блокує кишечник, харчові відходи не можуть вийти з організму.
Лікарі також попереджають, що в запущених випадках раку кишечника пухлина може поширитися на печінку. Метастази в печінку, як відомо, є найбільш поширеним місцем поширення раку кишечника.
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