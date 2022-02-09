Лікарі назвали відчуття в животі, які можуть сигналізувати про рак кишечника

Лікарі провели дослідження і з'ясували, що про пухлину в кишечнику можуть сигналізувати два неприємних відчуття в животі. Коли пухлина блокує кишечник, то у людини з'являються переймоподібні болі в животі, а також відчуття здуття живота.

Інші можливі ознаки раку - запор, нездатність відхаркуватися і блювота.

Експерти зазначили, що непрохідність кишечника - це серйозне ускладнення, яке найчастіше зустрічається у пацієнтів при прогресивному раку.

Всі можливі симптоми раку кишечника

Кровотеча з заднього проходу (прямої кишки) або кров в стільці.

Зміна вашої звичайної звички дефекації, наприклад, більш рідкий стілець, більш часте сечовипускання або запор.

Припухлість, яку лікар може намацати в задньому проході або в животі, частіше справа.

Відчуття напруги в задньому проході (як ніби вам потрібно какати), навіть після спорожнення кишечника.

Схуднення.

Біль в животі або задньому проході.

Втома і задишка.

Коли ракова пухлина повністю або частково блокує кишечник, харчові відходи не можуть вийти з організму.

Лікарі також попереджають, що в запущених випадках раку кишечника пухлина може поширитися на печінку. Метастази в печінку, як відомо, є найбільш поширеним місцем поширення раку кишечника.