Лікарі назвали небезпеку популярного лікарського засобу: навіть не думайте використовувати

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що полоскання горла Бетадином запобіжить зараженню коронавірусною нфекцією, але вона не є дійсною.

Бетадин містить йод, який не є безпечними і надійним способом запобігти захворюванню COVID-19.

"Немає жодних доказів того, що повідон-йод (бетадин) має будь-який вплив на COVID-19", - сказав Амеш А. Адаля, старший науковий співробітник Центру безпеки Здоров'я Джона Хопкінса.

Що таке Бетадин

Бетадин - це торгова марка хімічної сполуки, що називається повідон-йод або йодоповідон. Це коричневий рідкий розчин, який часто використовується в якості місцевого антисептика. Він може стерилізувати звичайні порізи і подряпини або очищати шкіру перед накладенням швів або хірургічними процедурами.

Бетадин також містить антисептичний засіб для полоскання горла з 0,5%-ним вмістом повідон-йоду, але він призначений тільки для лікування і полегшення симптомів болю в горлі. Існують також лікувальні спринці з 0,3% повідон-йодом, які допомагають полегшити незначне подразнення піхви і свербіж.

Небезпека використання Бетадину

Повідон-йод зазвичай використовується для полоскання горла при болю в горлі, але його випадкове проковтування - проковтуєте ви його через рот або засовуєте в ніс, і він стікає в горло - може викликати розлад шлунково-кишкового тракту.

За словами доктора Адаля, високі дози повідон-йоду також можуть викликати проблеми з нирками, а також привести до потенційних порушень функції щитовидної залози.

До того ж, через нього може потьмяніти колір слизових оболонок і шкіри людини. Йод також може викликати подразнення легенів і задишку.